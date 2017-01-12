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Arifiye Belediyesi ile Denetimli Serbestlik arasında protokol imzalandı



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SAKARYA (İHA) - Arifiye Belediyesi ile Sakarya Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü arasında kamuya yararlı işte çalıştırılmaya ilişkin protokol imzalandı.

Denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüleri topluma kazandırmak adına Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ile Sakarya Denetimli Serbestlik İl Müdürü Kenan Porgalı arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile hükümlülere verilen kamu hizmeti cezası ve yaptırımları sonucunda kamu hizmetinde ücretsiz olarak çalıştırılması ve topluma kazandırılmasını amaçlanıyor. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu mahkeme tarafından kısa süreli hapis cezaları yerine verilen yaptırım seçenekleri ve ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlüler hakkında, 2005 yılından bu güne denetimli serbestlik uygulaması ile Arifiye Belediyesinde hükümlülerin istihdam edildiğini belirterek bu uygulamanın hem kamu adına hem de hükümlüler adına yarar sağlayacağını söyledi

(RŞ-AY)



12.01.2017 12:50:44 TSI

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