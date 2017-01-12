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Kaymakam Yosunkaya halk eğitim merkezinde sergi açılışını gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Kaymakam Selçuk Yosunkaya, Akçakale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen serginin açılışını gerçekleştirdi.

Halk Eğitim Merkezi sergi açılışına, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Çetin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Başak, kurs öğretmenleri, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Sergiyi gezen Kaymakam Selçuk Yosunkaya, Halk eğitim merkezinde ki kursiyerler tarafından yapılan birbirinden güzel el sanatlarını inceledi. Yüzlerce sanatın sergilendiği, sergide kurs öğretmenleri ve kursiyerlerden yaptıkları eserler hakkında bilgi alarak, kendilerini tebrik etti.

Yosunkaya, sergide yaptığı açıklamada, "Akçakale Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü sergisine katıldık. El emeği göz nuru çalışmaların açılışını gerçekleştirdik. Emek verilen eserler bir birinden güzel olmuş. Bu çalışmada emeği geçen başta halk eğitim merkezi müdürlüğü hocaların ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Serginin ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

(BB-BRN-Y)



12.01.2017 12:56:54 TSI

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