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Milas'ta yanan şehit ailesinin evi için yıkım kararı çıktı



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangın sonrasında, oldukça zor günler geçiren Şehit Ercan Aydın'ın ailesine ikinci şok geldi. Milas Belediyesi, binanın imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verdi. Yangında evin büyük bir kısmı yanan evde yaşayan aile, şimdi ise kış gününde sokak ortasında kaldı.

Milas'ta 30 Aralık 2016 yılında elektrik kontağından çıkan yangın sonucu zor günler geçiren Milaslı Şehit Er Ercan Aydın'ın ailesi, henüz yangın şokunu atlatamamışken şimdi de yıkım şokunu yaşıyor.

Şehit ailesi geçtiğimiz yıl, Şehit Aydın'ın bekar olan ikizi için inşasını başlattığı betonarme bina için Milas Belediyesi izinsiz yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı çıkardı.

Milas Belediye encümeni tarafından alınan karar, şehit babası Mehmet Aydın'a iletildi. Alınan kararda, "Kendi imkânlarınızla yıkın, yıkmazsanız biz yıkıp giderleri sizden tahsil ederiz." denildi.

Milas Belediyesi, şehit ailesinin akrabaları tarafından kendi muvafakatnameleri alınmadan bina inşa edildiği gerekçesiyle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.. Bunun üzerine harekete geçen Milas Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yapının izinsiz inşa edilmeye başladığını belirterek durumu tutanakla tespit etti.

Şehit er Ercan Aydın, Şırnak'ın Uludere ilçesinde 5 Mayıs 1995'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen bir çatışma sırasında şehit düşmüştü.

Şehit ailesinin evinin yanmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Milas Kaymakamlığı harekete geçmiş, ailenin mağduriyetinin giderilmesi için gereken her şey seferber edilmişti.

Şehit ailesinin yaşadığı yaklaşık 50 yıllık yapının ikinci katında yangın çıkmış, son anda canını kurtaran aile yangında ailenin tüm eşyalarını kaybetmişti. Depo olarak kullanılan bodrum katında yaşamaya çalışan şehit ailesi, yangın nedeniyle beton yapının çatlaması nedeniyle yağışın etkili olduğu günlerde zorluklar yaşıyor.

"BİZ BU VATAN İÇİN EVLAT VERDİK"

Milas Belediye Encümeninde bulunan Belediye Başkan Vekili Şakir Özdemir, encümen üyesi İbrahim Zeybekoğlu, Gülşen Gökçe, Aysun Karatoprak, Zeki Çetinkaya, Mali Hizmetler Müdürü Tuncay Karaca, Plan ve Proje Müdür Vekili Bekir Öner'in imzasıyla ev ve eklentilerinin 116 metrekarelik imara aykırı bölümleri için 7 bin 566 lira para cezası uygulanmasına karar verildi.

Encümen kararıyla 13 Aralık 2016 tarihinden itibaren yarın dolacak süreyle yapının yıkılarak eski haline getirilmesi için süre verildi. Süre zarfında yapının yıkılmaması durumunda, yıkım işlemlerinin belediye imkânlarıyla yapılarak, giderlerin şehit babası Mehmet Aydın tarafından karşılanması gerektiği kaydedildi. Şehit ailesi buna dur denilmezse, yarın sokak ortasında kalacak.

Alınan şok kararla neye uğradığına şaşıran şehit babası Mehmet Aydın, kış gününde dışarıda kalacaklarına değinerek, "Biz hayvancılıkla geçimini sağlayan bir aileyiz. Biz bu vatana evladımızı şehit verdik. Bekâr oğlum için zor şartlarda bu evi inşa ettim. Ev yandığı için kaldığımız yerin üzerine yağmurlu günlerde her yerden su akıyor. Kış şartları oldukça zorlu, çok üşüyoruz. Eşim böbrek hastası. Depo olarak kullandığımız alanda yangın sonrası yaşamaya başladık. Tek göz odada, yağmur yağdığı zaman su damlayan bu evi de şimdi yıkmak istiyorlar. Biz ne yapacağız? Sokakta mı yaşayacağız. Sesimizi duymalarını ve yetkililerden yardım etmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

(DL-MB-Y)



12.01.2017 13:05:11 TSI

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