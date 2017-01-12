12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ilas'ta yanan şehit ailesinin evi için yıkım kararı çıktı

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:00
ilas'ta yanan şehit ailesinin evi için yıkım kararı çıktı
Milas'ta yanan şehit ailesinin evi için yıkım kararı çıktı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangın sonrasında, oldukça zor günler geçiren Şehit Ercan Aydın'ın ailesine ikinci şok geldi. Milas Belediyesi, binanın imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verdi. Yangında evin büyük bir kısmı yanan evde yaşayan aile, şimdi ise kış gününde sokak ortasında kaldı.
Milas'ta 30 Aralık 2016 yılında elektrik kontağından çıkan yangın sonucu zor günler geçiren Milaslı Şehit Er Ercan Aydın'ın ailesi, henüz yangın şokunu atlatamamışken şimdi de yıkım şokunu yaşıyor.
Şehit ailesi geçtiğimiz yıl, Şehit Aydın'ın bekar olan ikizi için inşasını başlattığı betonarme bina için Milas Belediyesi izinsiz yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı çıkardı.
Milas Belediye encümeni tarafından alınan karar, şehit babası Mehmet Aydın'a iletildi. Alınan kararda, "Kendi imkânlarınızla yıkın, yıkmazsanız biz yıkıp giderleri sizden tahsil ederiz." denildi.
Milas Belediyesi, şehit ailesinin akrabaları tarafından kendi muvafakatnameleri alınmadan bina inşa edildiği gerekçesiyle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.. Bunun üzerine harekete geçen Milas Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yapının izinsiz inşa edilmeye başladığını belirterek durumu tutanakla tespit etti.
Şehit er Ercan Aydın, Şırnak'ın Uludere ilçesinde 5 Mayıs 1995'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen bir çatışma sırasında şehit düşmüştü.
Şehit ailesinin evinin yanmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Milas Kaymakamlığı harekete geçmiş, ailenin mağduriyetinin giderilmesi için gereken her şey seferber edilmişti.
Şehit ailesinin yaşadığı yaklaşık 50 yıllık yapının ikinci katında yangın çıkmış, son anda canını kurtaran aile yangında ailenin tüm eşyalarını kaybetmişti. Depo olarak kullanılan bodrum katında yaşamaya çalışan şehit ailesi, yangın nedeniyle beton yapının çatlaması nedeniyle yağışın etkili olduğu günlerde zorluklar yaşıyor.
"BİZ BU VATAN İÇİN EVLAT VERDİK"
Milas Belediye Encümeninde bulunan Belediye Başkan Vekili Şakir Özdemir, encümen üyesi İbrahim Zeybekoğlu, Gülşen Gökçe, Aysun Karatoprak, Zeki Çetinkaya, Mali Hizmetler Müdürü Tuncay Karaca, Plan ve Proje Müdür Vekili Bekir Öner'in imzasıyla ev ve eklentilerinin 116 metrekarelik imara aykırı bölümleri için 7 bin 566 lira para cezası uygulanmasına karar verildi.
Encümen kararıyla 13 Aralık 2016 tarihinden itibaren yarın dolacak süreyle yapının yıkılarak eski haline getirilmesi için süre verildi. Süre zarfında yapının yıkılmaması durumunda, yıkım işlemlerinin belediye imkânlarıyla yapılarak, giderlerin şehit babası Mehmet Aydın tarafından karşılanması gerektiği kaydedildi. Şehit ailesi buna dur denilmezse, yarın sokak ortasında kalacak.
Alınan şok kararla neye uğradığına şaşıran şehit babası Mehmet Aydın, kış gününde dışarıda kalacaklarına değinerek, "Biz hayvancılıkla geçimini sağlayan bir aileyiz. Biz bu vatana evladımızı şehit verdik. Bekâr oğlum için zor şartlarda bu evi inşa ettim. Ev yandığı için kaldığımız yerin üzerine yağmurlu günlerde her yerden su akıyor. Kış şartları oldukça zorlu, çok üşüyoruz. Eşim böbrek hastası. Depo olarak kullandığımız alanda yangın sonrası yaşamaya başladık. Tek göz odada, yağmur yağdığı zaman su damlayan bu evi de şimdi yıkmak istiyorlar. Biz ne yapacağız? Sokakta mı yaşayacağız. Sesimizi duymalarını ve yetkililerden yardım etmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.
(DL-MB-Y)

12.01.2017 13:05:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Haşere ile bilimsel mücadelede
YEREL

HAŞERE İLE BİLİMSEL MÜCADELEDE
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar çalışan gazetecileri unutmadı
YEREL

DATÇA BELEDİYE BAŞKANI GÜRSEL UÇAR ÇALIŞAN GAZETECİLERİ UNUTMADI
Dalaman Yat Limanına iptal kararı
YEREL

DALAMAN YAT LİMANINA İPTAL KARARI
Ortaca Belediyesinden spor turizmi atağı
YEREL

ORTACA BELEDİYESİNDEN SPOR TURİZMİ ATAĞI
Dalaman'da Atatürk Caddesi yenileniyor
YEREL

DALAMAN'DA ATATÜRK CADDESİ YENİLENİYOR
Milas'ta avlanırken arkadaşını vurdu
YEREL

MİLAS'TA AVLANIRKEN ARKADAŞINI VURDU
Av sırasında arkadaşını yaraladı
YEREL

AV SIRASINDA ARKADAŞINI YARALADI
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Milas halılarına coğrafi işaret
YEREL

MİLAS HALILARINA COĞRAFİ İŞARET
Muğla’da zincirleme trafik kazası: 19 yaralı
YEREL

MUĞLA’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 19 YARALI
Zincirleme kaza: 19 yaralı
YEREL

ZİNCİRLEME KAZA: 19 YARALI
CHP Marmaris yönetimi seferberlik ilan edecek
YEREL

CHP MARMARİS YÖNETİMİ SEFERBERLİK İLAN EDECEK
Danimarkalı bilim adamları 'Mausoleum' projesi için Bodrum'a geldi
YEREL

DANİMARKALI BİLİM ADAMLARI 'MAUSOLEUM' PROJESİ İÇİN BODRUM'A GELDİ
Fenerbahçeli başkan Beşiktaş forması giydi
YEREL

FENERBAHÇELİ BAŞKAN BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ
Bodrum'da kafelerin hijyen puanı arttı
YEREL

BODRUM'DA KAFELERİN HİJYEN PUANI ARTTI
Yenice Ortaokulu Öğrencilerinden Duyarlı Davranış
YEREL

YENİCE ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN DUYARLI DAVRANIŞ
Kayaköy'lüler yolun bitmesini bekliyor
YEREL

KAYAKÖY'LÜLER YOLUN BİTMESİNİ BEKLİYOR
Çiftçiler Kapalı Sulama Sistemine Kavuşuyor
YEREL

ÇİFTÇİLER KAPALI SULAMA SİSTEMİNE KAVUŞUYOR
Hidrantlar bakımdan geçti
YEREL

HİDRANTLAR BAKIMDAN GEÇTİ
Test sürüşü ölüm getirdi
YEREL

TEST SÜRÜŞÜ ÖLÜM GETİRDİ
Saatte 10 kilometre hızla esen rüzgar sörfçülere yetti
YEREL

SAATTE 10 KİLOMETRE HIZLA ESEN RÜZGAR SÖRFÇÜLERE YETTİ
&quot;Golden Çetesi&quot; emekli doktora emanet
YEREL

"GOLDEN ÇETESİ" EMEKLİ DOKTORA EMANET
Dalaman'da sağlıkçılardan kan bağışı
YEREL

DALAMAN'DA SAĞLIKÇILARDAN KAN BAĞIŞI
AK Parti Dalaman Kadın Kollarında görev değişikliği
YEREL

AK PARTİ DALAMAN KADIN KOLLARINDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ