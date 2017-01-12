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"Çocuklar Bizim Yarınlarımız" projesi sona erdi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Adıyaman Valiliği Koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çocuklar Bizim Yarınlarımız" adlı Sodes Projesinin kapanışı yapıldı.

Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen projenin kapanış törenine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Direk, Gençlik Merkezi Müdürü Fikret Keleş, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bilgiç, Şube Müdürü Emin Karadeniz, Proje Koordinatörü Zeynel Abidin Şenlik, kurum çalışanları ve çocukların katıldı.

Proje ile ilgili bir açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Adıyaman İl Müdürü Veysel Direk, "Bu tür projelerin çocuklarımızın sosyalleşmesini arttırdığını, zamanı verimli kullanmalarına önemli derecede olumlu katkı yaptığını ve çocuklarımızda milli ve manevi duyguları gelişmektedir.

Ayrıca birçok çocuğumuzun proje sayesinde ülkemizin farklı mekanlarındaki tarihi ve doğal güzellikleri görme fırsatını elde ettiğini, uçak, yüksek hızlı tren ve vapur gibi farklı ulaşım araçlarını ilk defa kullanma fırsatını elde ettiğini belirtti. Konuşmasının sonunda Proje Kapsamında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Proje kapsamında koruma ve bakım altında bulunan çocukların yapmış oldukları ebru, vitray, rölyef, ahşap boyama ve çeşitli resim çalışmalarından oluşan çalışmalar sergilendi.

Proje kapsamında açılan spor kurslarının sonunda yapılan müsabaka ve yarışmalarda dereceye giren 60 çocuğa, kurum ve kuruluş müdürleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

(CK-BRN-Y)



12.01.2017 13:13:15 TSI

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