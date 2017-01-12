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Erzurum'da Şap hastalığıyla mücadele toplantısı



(Fotoğraflı)



Celal Dilsiz

ERZURUM (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Trakya'dan sonra ülke genelinde Şap hastalığından Ari hale getirilmesi için harekete geçti.

Bakanlık hazırladığı yeni eylem planıyla Trakya'yı "aşısız hastalıktan ari bölge" konumuna taşıdıktan sonra Orta/Batı Karadeniz, Güney Marmara, Ege, İç Anadolu, Orta/ Batı Akdeniz de "aşılı hastalıktan arı bölge "statüsüne kavuşturacak.

Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün organize ettiği program Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıya Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Erzurum Vali Yardımcısı Hamza Özer, Erzurum İl Tarım Müdürü Osman Akar, bölgedeki 13 ilin Tarım Müdürleri, Erzurum ilçe tarım müdürleri ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanları katılım sağladı.

Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar yaptı. Akar konuşmasında Ülkemizde Şap hastalığının büyük ve küçük baş hayvan yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara neden olan en önemli hastalık olduğunu belirtti.

Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil ise konuşmasında, Bakanlık olarak Şap hastalığı ile mücadelede yeni bir eylem planı yaptıklarını ve bu plan dahilinde hastalığın yok edilmesi hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşların kayıpsız kazançlar ile hem Ülke ekonomisine hem de kendi ekonomilerine katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

(CD-AT-Y)



12.01.2017 13:23:21 TSI

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