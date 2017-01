YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Taşçı: "Gençlerimiz tıpkı dedeleri gibi"

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Gençlerimizin duyarsız olduğu gibi yanlış bir kanı vardı. 15 Temmuz sürecinde gördük ki, gençlerimiz tıpkı dedeleri gibi milli mücadele ruhuna sahipler" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul ve yönetimi, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'yı ziyaret etti. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, Atakum ilçesinde olması nedeniyle diğer belediye ve kurumlara nazaran daha sıkı bir ilişki içerisinde olduklarını söyleyen Başkan İshak Taşçı, "Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisi olan OMÜ, şehrimizin önemli markalarından birisidir. Bu önemli eğitim markasının ilçemizde olması bizim açımızdan önemli bir gerçektir. Öğrencilerin tamamına yakınının ilçemizde okuması, ilçemizde ikamet etmesi bizi diğer belediye veya kurumlara göre daha yakın bir ilişki içerisinde tutuyor. OMÜ'lü öğrencilerle güçlü bir bağımız var. Biz her birini kendi çocuklarımız gibi görüyoruz. Zira her biri bize, ailelerinin emanetidir. Belediyemizde kurduğumuz Gençlik Masası da bu noktada önemli bir iletişim kaynağı olarak öğrencilerimizle aramızda önemli bir köprü oluyor" diye konuştu.



"Gençler, 15 Temmuz kahramanları"

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Başkan Taşçı, bu dönemde gençlere büyük işler düştüğüne dikkat çekerek, "Gençlerimizin duyarsız olduğu gibi yanlış bir kanı vardı. 15 Temmuz sürecinde gördük ki, gençlerimiz tıpkı dedeleri gibi milli mücadele ruhuna sahipler. O gece ve devamında milli iradeye sahip çıkmak için sokaklara dökülenlerin büyük bir kısmı gençlerden oluşuyordu. Ben gençliğe ve gençliğin yüreğindeki vatan aşkına, millet sevdasına inanıyor ve güveniyorum. Bu anlamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi de bu birlik ve beraberliğin sağlanması, devamlılığı noktasında önemli bir misyona sahip. Biz de her zaman olduğu gibi bundan sonra da konseyin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni yönetime başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



"Taşçı bizim ağabeyimiz"

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın OMÜ'lü öğrencilere olan yakınlığı ve desteğinden dolayı memnun olduklarını söyleyen OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul, konseyin yeni döneminde bu yakınlığı da daha da arttıracaklarını kaydetti. Başkan Taşçı'ya teşekkür eden Başkan Oğul, "Başkan Taşçı bizler için her zaman iyi bir ağabey oldu. Öğrenci arkadaşlarımızın her zaman yanında ve destekçisi oldu. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyoruz. OMÜ Öğrenci Konseyi bizler de her zaman kendilerinin destekçisiyiz. Açık konuşmak gerekirse Başkan Taşçı'nın varlığı birçok noktada bize güç veriyor. Bundan sonra da her zaman birlikte olmaya, işbirliği içerisinde bulunmaya özen göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kendisini ziyarete gelen öğrencilere belediyenin yayını olan kitapları hediye eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, içerisinde kırtasiye malzemesi ve flaş bellek bulunan hediye çantalarını takdim etti. Başkan Taşçı daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi yönetimiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

