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Düzce Kültür Merkezinde Ellerimin Arasındaki Hayat oyunu sergilenecek



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Devlet Tiyatroları İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün 'Ellerimin Arasındaki Hayat' oyunu iki gün Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi bir oyuna daha sahnelerini açıyor. Peter Ustinov'un yazdığı Yönetmenliğini Cevdet Arıcılar'ın yaptığı ' Ellerimin Arasındaki Hayat' adlı oyun 17 ve 18 Ocak tarihlerinde Kültür Merkezi'nde oynanacak. Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan oyun 2 perde ve 1 saat 45 dakika sürüyor. Biletler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden ve Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek. 17-18 Ocak tarihlerinde sahnelenecek olan oyunun biletleri öğrenciler için 3 yetişkinler için 5 liradan satışa sunuldu. Oyun saat 20,00'de başlayacak.

Suç nedir? Ceza nedir? Öldürmek nedir? Tüm bunların nesnesi ya da öznesi 'insan' nedir? ''Kanunlar ülkelere göre değişir, fakat insan karakteri her yerde insan karakteridir.'' der Peter Ustinov. Belki de bu yüzden tutunamayacağımız bir konuyla karşı karşıya bırakır bizi: Martovsky adında bir genç, tecavüz suçundan ölüm cezasına çarptırılır ve hikaye başlar.

(TT-AY)



12.01.2017 14:00:23 TSI

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