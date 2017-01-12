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Akçakoca'da on iki günde 730 müracaat



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Tolga Abalı, on iki günde 730 kişinin Nüfus kartlarının değişimi yapıldığını belirtti.

Yılbaşı itibari ile Çipli Nüfus kartlarının değişimi startı verilmesinin ardından Akçakoca'da Nüfus kartları değişimi başladı. Nüfus Müdürü Tolga Abalı, Akçakoca'da 730 kişinin Nüfus kartı işlemi yapıldığını belirterek ''Günde 50 ile 100 arasında vatandaşlarımız müracaat ediyor ve işlemini gerçekleştiriyoruz. Sabahları vatandaşlarımız bu müracaata katılmıyor, genelde öğle sonrası artış sağlanıyor. Sabahları vatandaşlarımızı gelmeleri daha fazla iş yapma olanağımızı artıracaktır'' dedi.

(TT-AY)



12.01.2017 14:02:54 TSI

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