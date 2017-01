YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gümüşhane'de gümüş işlemeciliği ivme kazanacak

- Halk Eğitimde açılan kursu bitirenlere belgeleri verildi

- Vali Okay Memiş:

- "Gümüşhane'de kadınların gümüş ürünlerini satıp üreteceği 'Gümüş Han' adında bir tesise ihtiyacımız var"



GÜMÜŞHANE (İHA) - Adını Gümüş'ten alan Gümüşhane'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan Gümüş takı kursu ve el sanatları kurslarını başarıyla tamamlayanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen törene Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, İŞKUR İl Müdür Vekili Hasan Güler ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Vali Okay Memiş, Halk Eğitimi Merkezindeki kursiyerlerin yaptığı gümüş işlemelerini şehre gelen devlet büyüklerine takdim ettiklerini belirterek, modellerin biraz daha iyileştirilmesini istedi.

Kursa katılanların talep ettiği makinenin alımını yıl içerisinde gerçekleştirerek kursiyerlerin hizmetine sunacaklarını kaydeden Vali Memiş, il merkezinde "Gümüş Han" diye bir tesisin kurularak sadece gümüş ve el sanatları üzerine kadınlara çok uygun fiyatlara kiralamayı planladıklarını ve bunun mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Gümüşhane'de 6 aydır görev yaptığını ve çok sevdiğini ifade eden Vali Memiş, "Her yerin avantajları ve dezavantajları vardır. Şehrimizin bu dar sokaklarını sanat sokakları haline getireceğiz. Hem Valilik hem Belediye olarak 2017 yılı bizim hamle yılımız olacak. Biz birlik ve beraberlik ruhu olan bir iliz. Hem il merkezimizle, hem 5 ilçemiz ve 319 köyümüzle tüm kamu hizmetlerinin vatandaşlara rahatlıkla ulaştığı bir il, bir butik il olacağız. Mutlu insanların yaşadığı bir kent olacağız inşallah. Altyapı sorunlarını halletmiş, kamu hizmetlerinden gerekli faydayı almış bir kent her zaman için çok daha evladır. Biz Gümüşhane olarak iyi bir yoldayız. Gümüşhane'nin geleceği var. 2017 yılında en az 250 bin kişiyi ağırlamalıyız" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise kursa katılanlara maddi destek sağladıklarını, bu desteğin 2017 yılında daha da artarak devam edeceğini belirterek, "Göreve başlayalı 32 ay oldu. 2015 yılında planlamalarımızı yaptık, 2016 yılında şehrimizi şantiyeye döndürdük ve inşallah 2017 yılında da şehri şahlandıracağız. Bu tür etkinlikler noktasında da Gümüşhane Belediyesi olarak daha çok önem vereceğiz bu yıl daha çok destek olacağız" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan da Gümüşhane'nin ismiyle özdeşleşen gümüş kursunun son dönemde ivme kazandığını belirterek, bu kurslarda sürekliliği kazandırma adına İŞKUR ve Gümüşhane Belediyesinin verdiği destekle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Taş ise herhangi bir mesleği olmayan genç kız ve kadınlara meslek edindirmek, el sanatları öğretmek ve geliştirmek, istihdam olanağı sağlamak amacıyla açılan bu kursların önemine değindi. Adını Gümüş'ten alan Gümüşhane'de gümüş işlemeciliğinin ayrı bir önem kazandığını dile getiren Taş, gümüş işlemeciliğinin arzu edilen hedefleri yakalayabilmesi için teknik döküm işlemeciliğine geçilmesi gerektiğine vurgu yaparak bu konuda destek istedi.

Konuşmaların ardından kursları tamamlayan kursiyerlere belgeleri takdim edildi. Gümüş takı kursuna katılan kursiyerler Vali Memiş ve Başkan Çimen'e gümüşten yapılan ay-yıldız rozeti hediye ederken, el sanatları kursuna katılan kadınlar ise el dokuma yün çorabı hediye etti.

