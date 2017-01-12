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Burhaniye'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atama



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Güner Bahadır'ın Ayvalık'a atanmasıyla boşalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhan Levent atandı. Görevine başlayan Levent, birlik ve beraberlik içinde eğitim kalitesini artıracaklarını söyledi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü yaparken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan 40 yaşındaki Ferhan Levent, Milli Eğitim Bakanlığının hedefleri doğrultusunda çalışacaklarını kaydetti. Balıkesir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı Bengi Projesine büyük önem verdiklerini anlatan Müdür Ferhan Levent, "Allah bu yolda bizi mahcup etmesin. Burhaniye de 13 yıldır görev yapan bir eğitimci olarak, arkadaşlarımızı tanıyorum. Sorunları biliyorum. Öğretmen ve yönetici ekibiyle aynı hedefler doğrultusunda yol alacağımıza inanıyorum" dedi.

(FT)



12.01.2017 15:07:35 TSI

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