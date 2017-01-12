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Başkan Gürlesin, Muhtarlarla buluştu

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:16
Başkan Gürlesin, Muhtarlarla buluştu
Başkan Gürlesin, Muhtarlarla buluştu

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ilçe sınırları içindeki mahalle muhtarları ile bir araya gelerek çevre konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Pamukkale Belediyesi, çevre bilincini artırma konusunda farklı çalışmalara imza atıyor. Bayat ekmek toplam kutuları ve atık yağ toplama sistemi yoğun bir şekilde çalışırken, mahalle muhtarlarına çevre konulu bir sunum yapıldı. Düzenlenen kahvaltılı sunuma Pamukkale Belediyesi Başkanı Hüseyin Gürlesin'in yanı sıra başkan yardımcıları Adnan Kaya, Veli Demir, Türkay Gözlükaya, Pamukkale Belediye Meclisi'nden AK Partili üye Süleyman Gedik, CHP'li üye Mehmet Cansever ve MHP'li üye Ali Şapma ile 68 mahalle muhtarı katıldı.
"Atık yağlar toplanmalı"
Pamukkale Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri muhtarlara çevre konusundaki projelerle ilgili detaylı bilgiler verdi. Sunumun ardından Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "1 litre atık yağ 1 milyon litre suyun kirlenmesini önlüyor" dedi. "Bu konu üzerinde daha çok çalışmamız gerekir" diyen Başkan Gürlesin, "Bizden sonra gelen nesillere temiz bir çevre bırakmak istiyorsak çevreyi koruyacak konulara daha çok önem vermeliyiz. Yaşadığımız alanın ne kadar temiz olmasını istiyorsak çevremizin de o derece temiz olmasını tutmak zorundayız. Belediye olarak bu konuda üzerimize düşen görevi bu güne kadar yaptık. Tüm muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın da çevreyi temiz tutma ve atık yağların geri dönüşümü konusunda çok büyük bir hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Biz belediye olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Hatta atık yağların toplanmasını evlerde zorunlu hale bile getirebiliriz. Atık yağları lavaboya dökmektense evdeki pet şişelere dolduralım. Daha sonra belediye ekiplerimiz, biriktirilen bu atık yağları evlerde topluyor. Böylece geri dönüşüm sayesinde bu yağlar çevreye zarar vermeyip ekonomiye de büyük bir katkı sağlıyor. Ben siz mesai arkadaşlarımız olan muhtarlarımızın vatandaşlarımıza bu konudaki hassasiyetimizi anlatacağınıza inanıyorum" dedi.
Konuşmanın ardından Başkan Gürlesin, en çok atık yağ toplayan mahalle muhtarları ve vatandaşlara çeşitli ödüller verdi.
(SÇ-SÇ-Y)

12.01.2017 15:19:57 TSI
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