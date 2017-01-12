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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniyeliler Halep için seferber oldu.

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:18
Burhaniyeliler Halep için seferber oldu.
Burhaniyeliler Halep için seferber oldu.

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Diyanet Vakfı Şube Başkanlığının öncülüğünde düzenlenen 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' adlı yardım kampanyası tamamlanırken, toplanan yardım malzemelerinin yüklenmesine başlandı.
Hükümet Konağı önünde yapılan yükleme çalışmalarına tüm din görevlileri katılırken, bazı hayırsever vatandaşlarında yükleme işinde gönüllü olarak görev alması dikkat çekti.
Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Müftülüğün öncülüğünde 10 gün önce başlatılan, 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' adlı yardım kampanyası ilçede büyük ilgi gördü. Burhaniyeli hayırseverler yardım için seferber olduğu kampanyada, yardımların araçlara yüklenmesine de başlandı.
Hayırseverlere teşekkür eden Müftü Hacı Öz, "10 gün önce başlattığımız kampanya büyük ilgi gördü. İlçemizdeki kurum ve kuruluşlar ile tüm hayırseverler seferber oldu. Şimdi ise ilk TIR'ı din görevlisi arkadaşlarla birlikte yükledik. İnşallah, ikinci aracıda dolduracağız. Katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Burhaniyeliler Halep'te İnsanlık Ölmesin dedi" diye konuştu.
(FT)

12.01.2017 15:22:28 TSI
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