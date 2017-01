YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genel Müdür Coşkun, Gördes Belediye Başkanı'nı ağırladı

Genel Müdür Coşkun, Gördes Belediye Başkanı'nı ağırladı



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MASKİ'nin yatırımlarını görüşmek üzere ziyarete gelen Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'u makamında ağırladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde ilçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. MASKİ'nin Gördes ilçesinde de hayata geçirdiği projeler ile 2017 yılı yatırım takviminde yer alan projeler hakkında görüş alışverişi yapmak ve hayırlı olsun temennilerinde bulunmak için Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'u ziyaret etti. Ziyarette Başkan Akyol'a Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Esen de eşlik etti. Belediye Başkanı Akyol ziyaretinde, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a çiçek takdiminde bulundu.

Genel Müdür Coşkun ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 17 ilçemize her türlü koşulda altyapı hizmeti götürüyoruz. Gerek bizim yaptığımız incelemeler, gerekse ilçelerimizden gelen taleplerle belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda her ilçemize, her mahallemize ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız, hiçbir farklılık, ayrım olmaksızın tüm ilçelerimize eşit hizmet sunmak. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı altyapılar inşa ederek, yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak için bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

12.01.2017 15:27:28 TSI

