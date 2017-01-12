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Yüreğir Belediyesi'nden Aladağ'a yardım

- Kışlak, Köprücük ve Karahan köylerinde yaşayan 186 aileye gıda ve giysi yardımı yapıldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi, Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Kışlak, Köprücük ve Karahan köylerinde yaşayan 186 aileye gıda ve giysi yardımında bulundu.

Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ağır kış şartlarında kapanan yolların açılmasıyla birlikte ailelere yardımların ulaştırıldığını belirterek, "Daha önce burada yaşayan ailelerimizi ziyaretimizde yardıma ihtiyaçları olduğunu gördük ve ailelerle görüşerek acil ihtiyaçlarını tespit ettik. Yardıma ihtiyacı olan ailelere yardım etmek amacıyla Yüreğir Belediyesi Meclisimizden karar çıkarttık. Ekiplerimiz yolların açılması ile birlikte gıda ve giyim malzemelerinden oluşan yardımlarımızı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı" dedi.

Yüreğir Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde bu tür sosyal yardımları sürekli yaptıklarını söyleyen Çelikcan, şöyle devam etti:

"Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz bir program dahilinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanında oluyor. İlçemiz sınırları içerisinde belediyemizin kaynaklarının imkan verdiği ölçüde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın imdadına koşuyoruz. Günümüzde belediyecilik anlayışı sadece yol, asfalt ve peyzaj çalışması yapmaktan ibaret değil. Bunlar zaten belediyelerin asli görevleri. Önemli olan vatandaşa dokunabilmek, vatandaşın sesine kulak verebilmek, ve yaşadığı sorunu imkanlar dahilinde giderebilmek. Sosyal belediyecilik işte tam da bu noktada önem kazanıyor. Biz Yüreğir Belediyesi olarak Allah'ın izni ve vatandaşlarımızın da desteğiyle bunu başardığımızı düşünüyorum."

Yüreğir Belediyesi'nin meclis kararı ile Aladağ'da dağıttığı gıda ve giysi yardımından yararlanan vatandaşlar Başkan Çelikcan'a teşekkür ettiler.

Aladağ'da yurtta çıkan yangında evlatlarını kaybeden aileleri de unutmadıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ''Yurt yangınında evlatlarını kaybeden ailelerimize maddi manevi her zaman yanında olduk. Acılarını paylaştık'' diye konuştu.

(ELF-Y)



12.01.2017 15:31:27 TSI

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