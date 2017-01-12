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Başsoy: "2017 Yılında Devasa Projelerin Startını Veriyoruz"



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle şehirde faaliyet gösteren yazılı ve görsel basın çalışlarıyla bir araya geldi.

Öncelikle basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Başkan Başsoy Erzincan belediyesinin 2016 yılında yaptığı çalışmaları değerlendirdi. " İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık, 2017'nin ülkemize ve tüm insanlığa barış huzur ve güzellikler getirmesini diliyorum. 2016 yılında ülkemiz bazı ciddi olaylarla karşı karşıya kaldı. Bunların en önemlisi 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimiydi. İçimizde barındırdığımız yıllardır dost görünen Feto terör örgütüyle gerçekleştirilen darbe girişimini Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızın ve halkımızın dirayetli duruşu halkımızın sayesinde atlattık. Ülkemiz ciddi bir badire atlattı. Ayrıca güneydoğuda pkk ya karşı topyekun bir harekat başlatıldı. Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekâtla şanlı ordumuz ülkemizin güvenliği için ciddi bir mücadele sürdürüyor.

Coğrafi açıdan önemli bir bölgede bulunan ülkemiz üzerinde emelleri olan şer odakları kurdukları oyunlarla devletimize rahat vermiyorlar. Ancak kurdukları her oyunu Allah'ın izniyle boşa çıkarıyoruz.

Gündemimizde olan bir diğer konu da başkanlık sistemidir. Ülkemiz kurulduğu günden bugüne kadar koalisyon hükümetleriyle yönetildi. Ülkemizin daha güçlü olması ve istikrarlı yönetim için yeni bir anayasayla meclisimizde.

Belediye faaliyetleri bakımında 2016 yılı dolu dolu geçti. Yaklaşık 80 Milyon tl değerinde yatırım gerçekleştirdik. Bunlardan en önemlilerinden biri Cansuyu projesiydi. Projenin birinci etabı olan içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları tamamlandı. Projenin ikinci etabı olan atık su arıtma tesisinin yenilenmesi ve 20 km lik kanalizasyon hattı yenilenmesi ise 2017 yılının Mart ayında proje tamamlanacak. Asfalt ve kaldırım projesinde ise büyük ilerleme kaydettik. Yıl içerisinde yaklaşık 45 km lik asfalt 125 km kaldırım imalatı gerçekleştirdik. Atık yönetiminde ise değişikliğe giderek 100 yer altı çöp konteynırını şehrimize kazandırdık ve 9000 tane plastik çöp konteynırıyla daha temiz bir Erzincan için çalışmalar yürüttük.

Şehrimizin tek mesire alanı olan Ekşisu mesire alanına yaklaşık 6 milyonluk yatırım yaptık. Bunun yanında 1 Milyon lira değerinde 5 park inşasını gerçekleştirdik. 10 okul bahçesi ve 5 ibadethane bahçesinde düzenlemeler yaptık. Ayrıca şehrimizin doğu girişinde Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın ismini vereceğimiz 15 Milyon TL. değerinde bir parkın yapımına başladık.

Geçtiğimiz yıl yapına başladığımız modern İtfaiye merkez binamız bitmek üzere. Erzincan'ın en önemli ihtiyaçlarından biri olan modern bir kesimevini de şehrimize kazandırıyoruz.

Eski Erzincan bölgesini özel proje alanı ilan ettik. Bu bölgede bulunan tarihi dokuyu gün yüzüne çıkaracak projeleri başlattık. İlk çalışmamız Pir Sami Hz. Caminin inşasını tamamladık inşallah yıl içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Termal tesisleri yenileyerek hizmete açtık. 3 Muhatrevi inşasını tamamlayarak hizmete açtık. Araç Parkına 5.5 milyonluk yatırım yaptık özellikle karla mücadelede kullanacağımız 20 araç satın aldık. Kültür Sanat Merkezimiz faaliyetleri devam ediyor. 1000 yakın kursiyerimize ERMEK (Erzincan Meslek Edindirme Kurslar ) çatısı altında eğitim verdik.

2017 yılında ise 760 Milyon TL. değerinde devasa projelerin startını veriyoruz. Dörtyol yayalaştırma projemizin çalışmalarına başlıyoruz. Aksu Deresi projesiyle 2071 yılına kadar şehrimizin su ihtiyacını karşılayacak içme suyu projesini hayata geçiriyoruz. Bu projeyle elektrik de üretebileceğiz.

Kızılay - Hocabey kentsel dönüşüm çalışmaları, Tramvay projesi, Sabit Pazar alanı, Vasgirt Deresi Islah projelerine de yıl içerisinde başlayacağız. İki yıldır uğraş verdiğimiz Terzibaba Meydan projesinde ise DSİ yerleşkesinin bulunduğu bölge uzun çalışmalar neticesinde protokoller imzalanarak Erzincan Belediyesi'nin ukdesine geçti. Çalışmalara en kısa sürede başlayacağız. Devlet Hastahanesi'nin kuzeyinde bulunan bölgede çok katlı otopark çalışmalarına da yine bu sene başlıyoruz. Bu projelerin yapılmasında emeği geçen Sayın Baş Bakanımız Binali Yıldırım Beyefendiye ve milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi

Başkan Başsoy daha sonra basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

(FG-AT-Y)



12.01.2017 15:45:27 TSI

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