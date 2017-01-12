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Kahraman polis memuru dualarla anıldı



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Bayraklı Belediyesi, geçtiğimiz hafta İzmir Adliyesi önündeki hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına ilçenin çeşitli yerlerinde lokma döktürdü.

İzmir'deki adliyede, teröristlerin hain saldırısı sonucu kahramanca şehit düşen ve bir katliamı engelleyen polis memuru Fethi Sekin Bayraklı'da dualarla anıldı. Sekin için ilk anma programı Osmangazi Çarşı Camiinde gerçekleşti. Burada mevlit okundu, Bayraklı Belediyesi tarafından cami önünde çadır kuruldu, lokma döktürüldü. Anma programına Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı Kaymakamı Adem Arslan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Sekin'in mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin için ayrıca Bayraklı Belediyesi tarafından hain saldırının gerçekleştirildiği adliye binası önünde, Sevgi Yolunda ve evinin önünde de lokma döküldü. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Sekin'in büyük bir katliamı önlediği ifade ederek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Fethi Sekin büyük bir kahramanlık örneği göstererek katliamı önledi. Bu ülke onu hiçbir zaman unutmayacak" dedi.

(HG-Y)



12.01.2017 15:53:03 TSI

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