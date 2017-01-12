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Zihinsel engelli öğrenciler garson oldu



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Zihinsel engelli öğrenciler için gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri her geçen gün artıyor. Özel Umut Damlaları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sosyal entegrasyon projeleri kapsamında Turkcell ile başlayan zincir halkası Antikhan Restaurant ile devam etti.

Sosyal entegrasyon projesinde zihinsel engelli öğrenciler restoranda çalışarak toplumla bir bütün olduklarını gösterdiler.

Restoran sorumlusu Ayşe Şengül Boncuk, herkesin bu çocuklara kucak açması gerektiğini belirterek, "Bu çocuklarımızı kimseden ayırmadan bir bütün olarak hayatlarına devam etmesi için elimizden ne geliyorsa gayret göstereceğiz. Bu yüzden bunlara öncülük yapmamız sadece bizim değil tüm iş yerlerinin herkesin onlara bu şekilde kucak açmasını tavsiye ediyoruz. Ayda bir özel gereksinimli çocukların toplumla bütününü sağlamak için konuk edeceğiz" dedi.

Umut Damlaları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli öğretmenler Hatice Arslandağ ve Kübra Sarı, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin nedeninin zihinsel engellilerin günlük yaşamda becerilerini geliştirilmesi olduğunu söylediler.

Arslandağ ve Sarı, bu projelerin devam edeceğini belirterek, "Okulumuzun sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Turkcell ile başlayan zincir halkasını bu defa Antikya Restaurant ile birleştirdi. Farklı ortamlarda farklı insanlarla diyaloga girerek öğrencilerin gelişimi, toplumsal kurallara ayak uydurmayı, verilen görevleri başarı ile yerine getirmeyi ve en önemlisi günlük yaşam becerilerinden geliştirdiler" diye konuştu.

(BGY-Y)



12.01.2017 16:02:02 TSI

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