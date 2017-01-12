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Tümer: "Banliyö treni ulaşım sorununu azaltır"



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ADANA (İHA) - CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana'nın her iki yakasındaki yerleşim yerleri, sanayi merkezleri ve yoğun yerleşim birimlerinin birbirleriyle olan kopukluğunun giderilmesi gerektiğini belirtti.

Tümer, bu kapsamda kentin ihtiyacı olan banliyö treni eksikliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Kent trafiğinin içinden çıkılmaz bir hal almasından hareketle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sunan Tümer, günlük ev, iş yeri yolculuğunu sağlayan banliyö trenlerinin kentlerin içi ile dışındaki yerleşim ve iş yerleri arası yolculuğu sağlayan hızlı ve güvenilir sistemlerin başında geldiğine işaret etti.



Trafiği rahatlatır

Özellikle nüfusu kalabalıklaşmış, dışarıdan merkeze ve merkezden dışarıya seyahat sıklığı olan yerleşimler için yarar sağlayabilen banliyölerin işletme giderleri ve enerji tüketiminin oldukça düşük olduğunu söyleyen Tümer, "Ülkemizde İzban, Sincan-Kayaş gibi örneklerin yanında Kayseri Banliyösü gibi yeni planlanan banliyö sistemleri, kalabalık ve sanayisi gelişmiş İzmir, Ankara, Kayseri gibi kentlerde merkezin dışı ile içi arası yolcu trafiğini rahatlatan sistemlerdir. Bu banliyölerle merkezle ikincil yerleşimler, sanayi bölgeleri, iş yerleri, havalimanları gibi yolculuk talebi yüksek alanlar arasında seyahatler gerçekleştirilmektedir" dedi.



Nüfus yoğunluğuna dikkat çekti

Nüfusu 2.2 milyona ulaşan Adana'da gelişen organize sanayi bölgesinin yanı sıra halk kompleksi, otogar ve sanayi sitelerinin de banliyö ihtiyacının doğduğunu kaydeden Tümer, bu kapsamda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın şu sorulara yanıt vermesini istedi:

"Türkiye'de hangi illerimizde banliyö sistemi işlemektedir? Hangi iller için banliyö projesi düşünülmektedir?

Banliyö projesi hayata geçirilirken hangi kriterlere dikkat edilmektedir?

Nüfusu 2.2 milyona ulaşan Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı ve batıda yer alan Gökçeler Mahallesi, Zeytinli, Dikili ve proje halindeki Büyük Sanayi Sitesi, Temsa Otomotiv, Sarıhamzalı mahallesi, Hipodrom, Hal Kompleksi, Otogar ve Şakirpaşa Havalimanı, yapımı biten Park Adana, 01 Burada AVM'leri, yine kentin doğusunda yer alan Toptancılar Sitesi, İncirlik Mahallesi, Çimento Fabrikası, Müminli ve Dağcı mahalleleri, Adana Organize Sanayi Bölgesi, Suluca ve Yakapınar mahalleleri, Büyükmangıt ve Ceyhan bölgelerinin gün içerisinde Adana merkezine doğru veya kendileri arasında batı-doğu aksı üzerindeki ulaşım ihtiyacı banliyö sistemi ile giderilebilir mi?

Bu hat üzerinde yapılacak olan bir banliyöyle yolcuların hem batı-doğu yönünde, hem de metro ve belediye otobüsü aktarmalarıyla kentin içindeki birçok noktaya kaliteli bir ulaşım şansına sahip olacakları göz önüne alınacak mıdır?

Gerek nüfusu gerekse bu nüfusun kentin doğu-batı aksı boyunca talep ettiği ulaşım bakımından kendisine yer bulabilecek kapasitede bir başka şehir olan Adana için de banliyö sistemi düşünülmekte midir?"

(ELF-Y)



12.01.2017 16:12:11 TSI

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