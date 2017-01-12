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Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz;

- "Bolu ilçeleriyle birlikte daha güçlü"

- "Örnek şehir olacağız"



(Fotoğraflı)



Bülent Velioğlu

BOLU (İHA) - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu'yu dünya kenti yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Aaaddin Yılmaz, "Bolu Belediyesi nüfusuna göre bugün imkanları açısından bakıldığında, Türkiye'nin en güçlü belediyelerinden biri. Gelecek hedeflerimize ulaşmamız için ortak akılla, kardeşlik düsturu içinde birlik ve beraber hareket ederek daha güçlü olabiliriz. Bolu'nun Seben'den Göynük'e, Mudurnu'dan Mengen'e, Dörtdivan'dan Gerede'ye, Kıbrısçık'tan Yeniçağa'ya kadar her köşesi bizim için önemli. Biz birlikte Bolu'yuz. Güçlerimizi birleştirmek; daha büyük hedefler, daha iyi gelecek, daha da iyi hizmet demek, Bolu'yu daha da büyütmek demek" dedi.

"Biz tüm ilçelerimizle bütünüz"

Bazı gazetelerde Gerede ile ilgili kendisine atfen yorum ve değerlendirmeler yer aldığını ifade eden Yılmaz, "Belediye Meclisi'nde büyükşehir hedefimize yönelik yaptığım bir esprinin farklı yorumlandığını, farklı bir algı oluştuğunu görüyorum. Bizim bu konuda niyetimiz de hedefimiz de halistir. Gerede dahil tüm ilçelerimizle her zaman birlikte hareket ettik, bundan sonra da birlikte hareket edeceğiz. Bu konu gayet açıktır. Kimse farklı yorumlara, değerlendirmelere gitmesin, başka hesaplar peşinde koşmasın, ortalığı karıştırmaya çalışmasın" diye konuştu.

(BV-İÇ)



12.01.2017 16:17:18 TSI

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