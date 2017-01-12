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Marangozlar Sanayi Sitesindeki korkutan yangın

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:16
Marangozlar Sanayi Sitesindeki korkutan yangın
Marangozlar Sanayi Sitesindeki korkutan yangın

(Fotoğraflı)

Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya İlçesi Marangozlar Sanayi Sitesinde gece vakti çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre ilçenin Marangozlar sitesi Harsat Mahallesi 2. Sokakta Mehmet C.'ye ait alt katı işyeri olan 2 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede 3 söndürme aracı ile müdahale etti. Korku dolu dakikaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Emniyet ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.
(SDA-GY-Y)

12.01.2017 16:17:51 TSI
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