Korkuteli Uzunoluk Deresinde Islah Çalışması başlıyor
(Fotoğraflı)
Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesi Uzunoluk Deresi'nde ıslah çalışması başlıyor.
Korkuteli ilçesi Uzunoluk Mahallesi'nde bulunan Uzunoluk Deresi'nde ıslah çalışması başlıyor. Islah çalışması kapsamında AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürlüğü Mühendisleri ve Korkuteli Belediyesi teknik personel dere çevresinde incelemelerde bulundu. AK Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, "2017 yılı Devlet Su İşleri bütçesine alınacak dere ıslah çalışmaları kapsamında İlçemizdeki Uzunoluk derelerinde ıslahı çalışmalarının başlaması planlanıyor. Uzunoluk deresinin ıslah çalışmalarına kalıcı çözümler üretmeyi amaçlayan DSİ, bu yıl Uzunoluk deresini ıslah edecek. DSİ Bölge Müdürlüğü, çalışmalar sonunda, sel ve taşkın tehlikesi bulunan, çirkin görüntüler oluşturan, çevreye zarar veren ve atıl durumda kalan dere bambaşka bir görünüme kavuşacak" dedi.
(AD-Y)
12.01.2017 16:42:26 TSI
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