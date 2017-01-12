Yıldız ve genç kızlar il birinciliği için mücadele edecek
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Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te, 2016-2017 yılı Kulüplü Voleybol Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakaları 13 Ocak 2017 Cuma günü oynanacak maçlar ile başlıyor.
Maçlara iddialı bir şekilde hazırlanan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü voleybolcuları, ilk maçlarını 2016-2017 Kulüplü Voleybol Yıldız Kızlar kategorisinde Osmaneli Belediye Spor ile yapacak. Maç, 13 Ocak 2017 Cuma günü saat 19:00'da Bozüyük Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. 2016-2017 Kulüplü Voleybol Genç Kızlar kategorisinde ise, ilk maçlarına 15 Ocak Pazar günü çıkacak olan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor'un rakibi yine Osmaneli Belediye Spor Kulübü olacak. Bozüyük Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 14:00'te başlayacak. Her iki gurupta da 4'er takımın yer aldığı müsabakalarda voleybolcular genç kızlar ve yıldız kızlar il birinciliği için mücadele edecek.
(FSİ-Y)
12.01.2017 16:45:42 TSI
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