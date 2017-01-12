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Manavgat 'ta 23 motosiklet 24 araç trafikten men edildi.



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA) - Son zamanlarda ülke genelindeki eylemlerde plakasız ve çalıntı araçların kullanılması sebebiyle Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince son 1 hafta içerisinde Side, Sarılar, Hatipler ve Gültepe bölgelerinde gerçekleştirilen kontrollerde 230 araç ve 256 kişinin sorgulaması yapıldı. 21 araca idari para cezası kesilirken tescil ve plakası bulunmadığı belirlenen 23'ü motosiklet 24 araç 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 21 ve 25. Maddeleri gereğince trafikten men edilerek yediemin otoparklarına teslim edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör başta olmak üzere suç ve suçluyla mücadelenin ve uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

(ak)



12.01.2017 16:51:11 TSI

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