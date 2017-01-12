YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Subaşıoğlu, İlbade Pazaryeri'ni ziyaret etti

Başkan Subaşıoğlu, İlbade Pazaryeri'ni ziyaret etti



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İlbade Pazaryerini ziyaret etti.

Merkezefendi Belediyesi ilçe geneline hem açık hem de kapalı pazaryerleri kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İlbade Mahallesi'ne yapılan kapalı pazaryeri hizmete başladı. Pazaryerini gezen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, esnafla ve vatandaşlarla görüştü.

İlbade Pazaryeri ile ilgili açıklamalarda bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Merkezefendimize pazaryerleri kazandırmaya devam ediyoruz. Neredeyse her mahallemizde pazaryerimiz bulunuyor. Bu mahallemizde de bilindiği üzere sokakta yer alan bir pazarımız oluyordu. Vatandaşlarımız yaz ve kış aylarında sıkıntı yaşıyordu. Buraya bir pazaryeri yapmaya karar verdik. Şimdi kapalı pazaryerimizi tamamladık. Artık Merkezefendili hemşerilerimiz yaz kış sıkıntı yaşamayacak. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



12.01.2017 16:54:14 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER