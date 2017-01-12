12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Subaşıoğlu, İlbade Pazaryeri'ni ziyaret etti

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:50
Başkan Subaşıoğlu, İlbade Pazaryeri'ni ziyaret etti
Başkan Subaşıoğlu, İlbade Pazaryeri'ni ziyaret etti

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İlbade Pazaryerini ziyaret etti.
Merkezefendi Belediyesi ilçe geneline hem açık hem de kapalı pazaryerleri kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İlbade Mahallesi'ne yapılan kapalı pazaryeri hizmete başladı. Pazaryerini gezen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, esnafla ve vatandaşlarla görüştü.
İlbade Pazaryeri ile ilgili açıklamalarda bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Merkezefendimize pazaryerleri kazandırmaya devam ediyoruz. Neredeyse her mahallemizde pazaryerimiz bulunuyor. Bu mahallemizde de bilindiği üzere sokakta yer alan bir pazarımız oluyordu. Vatandaşlarımız yaz ve kış aylarında sıkıntı yaşıyordu. Buraya bir pazaryeri yapmaya karar verdik. Şimdi kapalı pazaryerimizi tamamladık. Artık Merkezefendili hemşerilerimiz yaz kış sıkıntı yaşamayacak. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

12.01.2017 16:54:14 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Denizli'de yangın: 3 ölü
YEREL

GÜNCELLEME - DENİZLİ'DE YANGIN: 3 ÖLÜ

Başkan Gürlesin, Muhtarlarla buluştu
YEREL

BAŞKAN GÜRLESİN, MUHTARLARLA BULUŞTU
Antalya Şehir Tiyatrosu'ndan Başkan Zolan'a ziyaret
YEREL

ANTALYA ŞEHİR TİYATROSU'NDAN BAŞKAN ZOLAN'A ZİYARET
Denizli'de yangın: 3 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE YANGIN: 3 ÖLÜ
Denizli Büyükşehir, Kale Karaköy'ün su sıkıntısına çözüm
YEREL

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR, KALE KARAKÖY'ÜN SU SIKINTISINA ÇÖZÜM
Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası
YEREL

DENİZLİ'DEKİ FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
1,5 milyon TL'ye mal olacak sağlık merkezinin protokolü imzalandı
YEREL

1,5 MİLYON TL'YE MAL OLACAK SAĞLIK MERKEZİNİN PROTOKOLÜ İMZALANDI
Denizli'de kamyonet devrildi: 1 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE KAMYONET DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ
Öğrencilerden Başkan Zolan'a Hocalı teşekkürü
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ZOLAN'A HOCALI TEŞEKKÜRÜ
Denizli İstiklal Mahallesi'nde su kesintisi
YEREL

DENİZLİ İSTİKLAL MAHALLESİ'NDE SU KESİNTİSİ
Denizli'de eğitime kar engeli
YEREL

DENİZLİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ