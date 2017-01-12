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Kırsalda kar temizliği sürüyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde karla mücadele sürüyor.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 1 metreyi bulurken, cuma akşamından bu yana İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hummalı şekilde çalışıyor. Yoğun yağışa rağmen kırsal kesimlerde yollar uzun müddet kapalı kalmadı.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş,, "Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz gerek şehir merkezinde, gerekse kırsal mahallelerimizde çalışma başlattı. Vatandaşlarımızın ulaşımlarında sıkıntı yaşamaması için elimizden gelen gayreti göstererek bütün ekip ve ekipmanımızla sahadaydık. Ancak yağış gerçekten çok şiddetliydi. Buna rağmen personelimizin fedakarlığı ve aldığımız tedbirler sayesinde İnegöl'de uzun süre ulaşımın kapandığı bir kırsal mahallemiz veya şehir merkezinde trafiği olumsuz etkileyecek bir hadise yaşamadık. Kapanan yollara anında müdahale ederek ulaşımın aksamamasını sağladık" dedi.

(MŞ)



12.01.2017 16:59:26 TSI

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