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Gümelide heyelan sonrası yollar onarılıyor



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde meydana gelen heyelan sonucu ağaçlar yola devrildi. Ekipler yol bölgedeki çalışmasını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Alaplı ilçesi Gümeli beldesindeki Seç ve Tütek Mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana gelen toprak kayması sonucu yol kenarında bulunan ağaç ve topraklar yola düştü.

Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam konu ile yaptığı açıklamada, Seç ve Tütek mahallelerini birbirine bağlayan yolda heyelan meydana geldiğini söyledi. İş makineleriyle heyelan yerinde çalışmalara başladıklarını söyleyen Saydam, "Beldemiz yüksek rakımda olduğu için kar yağışı çok fazla oluyor. Havaların açmasıyla eriyen kar nedeniyle Seç ve Tütek mahallelerini birbirine bağlayan yolda göçük meydana geldi. Çevrede her hangi yerleşim yeri bulunmamaktadır. İş makinelerimiz şuan o bölgede heyelanı kaldırmak için çalışıyor" dedi.

(EY-OA-Y)



12.01.2017 17:01:29 TSI

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