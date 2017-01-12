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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Adapazarı Belediyesi sokak hayvanları için çalışmalarına devam ediyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:18
Adapazarı Belediyesi sokak hayvanları için çalışmalarına devam ediyor
Adapazarı Belediyesi sokak hayvanları için çalışmalarına devam ediyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Her canlının yaşama hakkı olduğunun bilincinde hizmetlerini sürdüren Adapazarı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak Hayvanseverlerle ortaklaşa etkinlikler düzenlediklerini belirten Adapazarı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sıtkı Meyvalı "Adapazarı'nda yaşayan her canlı her türlü koşulda güvencemiz altındadır. Bizim için çok küçük bir hareketin onlar için hayat kadar değerli olduğunu unutmamalıyız. Sokağa ve kırsal alanlara bırakacağımız bir kap su,bir kap yemek ve kırsal alanlarda barınma ihtiyacını karşılaması için yapılan kulübe hayvanların hayatta kalmasını sağlayacaktır. Bu bilinçle tüm doğa ve hayvan sever hemşerilerimizi 15 Ocak Pazar Günü saat 12:00 ile 17:00 arasında Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevinde düzenlenecek olan 'Canlar İçin Bir Çivi de Sen Çak' etkinliğimize davet ediyoruz" dedi.
(RŞ-AY)

12.01.2017 17:22:41 TSI
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