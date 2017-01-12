YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erciş Belediye Spor'dan yeni transferler

Erciş Belediye Spor'dan yeni transferler



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van 1. Amatör Lig A Grubu'nda şampiyon olan Erciş Belediye Spor, 7 futbolcu transfer ederek kadrosuna güç kattı.

Grubunda şampiyonluğa ulaşan Erciş Belediye Spor, aralarında profesyonel lig ve BAL ligi tecrübesi bulunan Van Büyükşehir Belediye Spor'dan Adem Maral'ı, Iğdır Belediye Spor'dan Uğur Öztürk'ü, Bitlis Özgüzeldere Spor'dan Nurullah Uçurum'u, Diyarbakır'ın farklı takımlarından Hacı Kılıçaslan, Deniz Işık ve Fatih Coşkun'un yanı sıra Erciş'in yetiştirdiği ve Türkiye genelinde birçok takımda profesyonel kalecilik yapan Yunus Durmaz'ı kadrosuna kattı.

Erciş Belediye Spor, yeni transferlerle kendi tesislerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu mücadelelerin ardından ligde şampiyon olduklarını belirten Erciş Belediye Spor Kulübü sorumlularından Murat Şabap, yeni transferlerle kadrolarına güç kattıklarını belirterek, "Bu süreçte Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Şirin Yaşar'dan çok büyük destekler gördük. Kendisinin ve ilçemizin de en büyük arzusu olan BAL Ligi hedefimize inşallah ulaşacağız" dedi.

22 yıllık hasretin bu yıl bitirerek Erciş'i bölgesel ligde temsil etmek istediklerini belirten Kulüp Antrenörü M. Salih Subay ise, "Sezon başından itibaren takımımız canla başla çalışarak liginde şampiyon oldu. Play-off maçları öncesinde takımımızdaki eksiklikleri tespit ettik ve yönetiminde özverili çalışmalarıyla bu eksikliklerimizi yeni transferlerle giderdik. Şimdiki hedefimiz play-off şampiyonluğu. İnşallah, bu hedefimize de ulaşıp Erciş'i hak ettiği yerlere getireceğiz" şeklinde konuştu.

(NÇ-MSA-Y)



12.01.2017 17:45:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER