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Bitlis'ten Halep'e yardım



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi dualar eşliğinde Halep halkına gönderildi.

Kızılay Bitlis Şubesi, Suriye'nin Halep şehri için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan giyim, gıda ve benzeri malzemelerden oluşan bir tır dolusu yardım, Bitlis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde dualar eşliğinde gönderildi.

Burada bilgilendirme yapan Kızılay Bitlis Şube Başkanı Hayrettin Çoban, yardımlarından dolayı halka teşekkür etti. Çoban, "Gerçekten Halep'te insani dram yaşanıyor. Bu drama karşı duyarsız kalmadık. Yardım için çadır açtık. Halkımızdan yardım talep ettik. Bitlis halkı her zaman olduğu gibi bugün de Halep için aynı duyarlılığı gösterdi. Çağrımıza cevap vererek, giyimden ısınmaya, gıdadan muhtelif ihtiyaçlara kadar birçok malzemeyi getirerek teslim etti. Bizler de toplanan bu yardımları Halep'teki mağdur halka ulaştırmak üzere gönderiyoruz" dedi.

(VO-MSA-Y)



12.01.2017 17:58:25 TSI

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