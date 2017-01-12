YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kent Müzesi Turgutlu'nun sembolü olacak

Kent Müzesi Turgutlu'nun sembolü olacak



(Fotoğraflı)



İlker Uyar

MANİSA (İHA) - Turgutlu'nun tarihi Üzümcü Konağının Kent Müzesine dönüştürülme kararının ardından, her kesimden tarihi eşyalar müzeye bağışlanmaya devam ediyor. Turgutlu'nun tarihine ışık tutacak yüzlerce tarihi eşya ve obje Turgutlu Belediyesi tarafından vatandaşların desteği ile toplanırken, müzede de sona yaklaşıldı.

Turgutlu Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yılmaz Kocaerkek de müze katkıda bulundu. Kocaerkek, uzun yıllar önce ayakkabı imalatında kullanılan birçok araç ve gereci Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teslim etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Vatandaşlarımızın desteği ile Turgutlu Kent Müzemiz her geçen gün şekillenmeye devam ediyor. Bugüne kadar birçok vatandaşımız tarafından bağışlanan tarihi ürünler ile müzemizin çeşitliliği arttı. Bugün ise Turgutlu Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yılmaz Kocaerkek müzemize katkıda bulundu kendisine teşekkür ederim." dedi.

Bağış töreninde Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e başkan yardımcısı Çetin Akın ve bazı daire müdürleri de eşlik etti. Başkan Şirin ve beraberindekiler daha sonra müzeyi gezerek fikir alışverişinde bulundu.

(İLK-SC)



12.01.2017 18:14:35 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER