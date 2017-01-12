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Kalecikkaya Köyünden 'Teltel Etkinliği'

12 Ocak 2017 Perşembe, 18:21
Kalecikkaya Köyünden 'Teltel Etkinliği'
Kalecikkaya Köyünden 'Teltel Etkinliği'

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum Alaca ilçesine bağlı Kalecikkaya köyünde asırlardır süregelen tel tel etkinliği düzenlendi.
Kalecikkaya Köyü Sosyal Kültür Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Kalecikkaya Köyü Sosyal kültür Yardımlaşma Derneği Başkan yardımcısı Hüsnü Güngör yaptığı açıklamada "Ham maddesi un, şeker, su, limondan oluşan teltel, Kırım'dan bugüne Kalecikkaya köyünde kış aylarında yapılan özel bir tatlı çeşidi olduğunu söyledi.
Teltel etkinliğini gelecek nesillere aktarmak için geleneksel hale getirme konusunda projeler hazırladıklarını kaydeden Güngör, " Mahalle ve kalabalık aile toplantıların da genç yaşlı herkes tarafından özveriyle hazırlanan teltel, gönüllü insanların emeği olan bir çalışmadır" dedi.
Kırım Milli Meclis Başkanı Rafat Cubarov'un, 'Güçlü olmak için silaha değil, birliğe ihtiyacımız var' sözünden yola çıkarak hareket ettiklerini söyleyen Güngör, amaçlarının özellikle ülke, millet olarak birliğe ihtiyacımız olan bu günlerde, komşuluk akrabalık ilişkilerini bir nebze olsun canlandırmak ve evvelden gelen bu lezzet kültürünün gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu ifade etti.
(SŞ-BÖ)

12.01.2017 18:25:28 TSI
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