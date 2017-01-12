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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Başkan Yılmaz: "Bıkmadan, usanmadan taleplerinizi iletin"

12 Ocak 2017 Perşembe, 18:38
Başkan Yılmaz: "Bıkmadan, usanmadan taleplerinizi iletin"
Başkan Yılmaz: "Bıkmadan, usanmadan taleplerinizi iletin"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Valiliği tarafından Terme'de düzenlenen 'Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Muhtarların en önemli hizmet aracı ilişki sermayesidir" dedi.

"İmkanlar sınırlı, talepler sınırsız"
İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelge kapsamında gerçekleştirilen Muhtarlarla İstişare Toplantılarının üçüncüsü Terme'de gerçekleştirildi. Terme'nin tüm mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen ve sorunları dinleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Kentin her noktasını adım adım geziyorum. İlçelerdeki hatta ve hatta mahallelerdeki yol sorunlarından bilgim var. Bunların giderilmesi için aciliyet gereken yerleri başa alarak bir sıralama yaptık. İlk etapta acil yapılması gereken yolları beton yollar ile kavuşturduk. Şunu asla unutmamak lazım: İlimizin de devletimizin de imkanları hiçbir zaman sınırsız değildir. Ama talepler her zaman sınırsız. Vatandaşımız hak ettiği gibi yaşamak için her zaman yapılanın daha iyisini istiyor. İstemekte haklılarda. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde onlara hak ettikleri yaşama ortamını sağlamaya çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Asfalt mahallelerde yetersiz kalıyor
Samsun'da yol yapım çalışmalarında asfalt yerine beton yolun tercih edilmesinin altında yatan sebepleri de açıklayan Başkan Yılmaz, "Görevi devraldığımız 2014 yılından bu yana önemli bir mesafe kat ettik. Özellikle alt yapı ve yol çalışmalarında büyük ilerleme gösterdik. Bunu önümüzdeki süreç içerisinde de devam ettireceğiz. Ancak köylerimizde sathi kaplama asfalt artık yetersiz hale geldi. Çünkü köy yollarındaki trafik arttı. Artık sadece traktörlerle değil, kamyonlarla hatta tırlarla malzemeler taşınmaya başlandı. Yapılan evlerin inşaat malzemeleri, tuğlaları, kumları kamyonlarla taşınıyor. Kamyonlar devlet yollarını kullandığı gibi köy yollarını kullanıyor. Bu da asfaltın kısa sürede bozulmasına sebep oluyor. Hal böyle olunca, bu iş asfaltla olmayacak mahallelerimize beton yol yapalım dedik. Başladığımız günden bu yana Samsun'un sorumluluk alanımızda bulunan yol ağının yüzde yirmisini yeniledik. Geri kalan kısımlar daha hızlı bir şekilde önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamlanacak. Hizmetkarlık ruhuyla, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın hayır dualarını alarak bu işleri en kısa zamanda bitireceğiz" diye konuştu.

"Muhtarın en önemli hizmet aracı ilişki sermayesidir"
Muhtarlığın zor bir görev olduğunu ama demokrasinin en uç noktalarından birisi olduğunu da söyleyen Başkan Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: "Muhtarlar demokrasimizin en uç birimindeki seçilmiş neferlerdir. Vatandaşlarımız kendisine oy verdiği için ilk olarak muhtarı muhatap görür sorunları kendisine iletir. Ama muhtarın makinesi yoktur, personeli yoktur, ödeneği yoktur. O yüzden hiçbir zaman net bir cevap veremez vatandaşa. Muhtar bismillah der telefonuyla ilçe belediye başkanını arar, kaymakamı arar, meclis üyelerini arar, büyükşehir belediye başkanını arar. Bu süreçte hizmeti başlatmaya çalışır. Muhtarın en önemli hizmet aracı ilişki sermayesidir. Kurduğu dostluklar, kurduğu iletişim işleri kolaylaştırır. O bakımdan muhtarlarıma rica ediyorum hiç bıkmadan, usanmadan taleplerinizi uygun bir şekilde ilgililerine iletin. Hizmet konusunda taleplerinizin yerine gelmesi için gayret ve çaba içerisinde olun. Bunda ayıp olan, günah olan hiçbir şey yok. Ama talep edeceğiniz işleri önemine göre sıraya koyun. Planlanmış olan işlerin aksayan taraflarını objektif bir şekilde ilgililerine söyleyin ki, ona göre önlemlerimizi alalım. Biz bu millete hizmetkarlık yapmak üzere buradayız. Bizim makam ve mevkimizin önemi yok. Seçilmiş ve atanmışlar olarak memleketimizi daha güzel bir geleceğe hazırlamak için büyük adımlar atmaya çalışıyoruz. Bu noktada her zaman sizin desteklerinizi bekliyoruz."
(SAM- SLH-Y)

12.01.2017 18:43:25 TSI
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