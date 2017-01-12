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Harran Aile Destek Merkezi törenle hizmete açıldı

12 Ocak 2017 Perşembe, 19:05
Harran Aile Destek Merkezi törenle hizmete açıldı
Harran Aile Destek Merkezi törenle hizmete açıldı

(Fotoğraflı)

Bekir Basmacı
ŞANLIURFA (İHA) - Vali Güngör Azim Tuna, Harran Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Harran Kaymakamı Temel Ayca, 80 kursiyerin eğitim gördüğü merkezde, ahşap oyuncak, kuaförlük, halı-kilim dokuma, Keçecilik, Türkçe Dil Eğitimi gibi birçok alanda kadınlara eğitimler verildiğini ifade ederek, merkez hakkında bilgi verdi.
Vali Güngör Azim Tuna'da, Harranlılara Aile Destek Merkezine sahip çıkmaları çağrısında bulunarak, "Özellikle kadınlarımızın buradaki kurslara katılmalarını istiyoruz. Burada meslek ustaları tarafından alacakları eğitimler sonrasında kadınlarımız kendilerine yeni bir yol çizebileceklerdir. Burada verilen tüm kurslarımız önemlidir. Bizim için Türkçe Dil Eğitimi daha önemli. Çünkü dil, bir milletin var olma göstergesidir. Dilimizi ne kadar iyi öğrenir ve öğretirsek, gönül coğrafyamızda o kadar çok genişleyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bu projenin hayata geçirilmesinde başta Kaymakamlığımıza ve emeği geçen diğer kurumlarımıza teşekkür ediyor, Harranlılar için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Tuna ve diğer konuklar Aile Destek Merkezi'ni gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp, sergilenen eserleri inceledi.
Açılış törenine Vali Güngör Azim Tuna'nın yanı sıra, Harran Kaymakamı Temel Ayca, GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Timuroğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, İl Müftüsü İhsan Açık, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
(BB-BRN-Y)

12.01.2017 19:09:45 TSI
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