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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Aliağa'da, şehit polis Fethi Sekin için lokma döktürüldü

12 Ocak 2017 Perşembe, 19:09
Aliağa'da, şehit polis Fethi Sekin için lokma döktürüldü
Aliağa'da, şehit polis Fethi Sekin için lokma döktürüldü

(Fotoğraflı)

Nimet Ergün
İZMİR (İHA) - İzmir'in Aliağa İlçesinde Aliağalı bazı genç işadamları, Bayraklı Adliyesi önünde yaşanan terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in anısına lokma döktürdü.
İkindi namazından sonra Demokrasi Meydanı'nda döktürülen lokmalar, vatandaşlara dağıtıldı. Lokma hayrını organize eden Aliağalı genç işadamlarından Zeki Ateş ve Özkan Şimşek, vefatının yedinci gününde şehit polis memuru Fethi Sekin'i lokma hayrıyla anmak istediklerini söyledi. Hayrımız Türk milletini temsilen olduğunu söyleyen Aliağalı genç işadamları, bu hayrı yapmaktaki amaçlarını "Bütün teröristlere, ülke düşmanlarına, millet düşmanlarına; bizim için önce vatanımız, bayrağımız ve ezanımız şuurunu göstermektir. Milletimizin her zamanki dik duruşunu düşmanlara karşı göstermektir" diyerek açıkladı.
(NE-Y)

12.01.2017 19:13:41 TSI
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