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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kocaeli'de biber gazlı gasp iddiası

12 Ocak 2017 Perşembe, 20:07
Kocaeli'de biber gazlı gasp iddiası

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bankadan yüklü miktarda para çektikten sonra aracına doğru yürüyen bir kişi, biber gazlı iki saldırgan tarafından gasp edildi.
Olay Derince Deniz Mahallesi fırın sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bankadan işçilerin ücretleri olan yüklü miktarda parayı çeken A.U., aracına doğru ilerlerken saldırıya uğradı. Biber gazlı iki saldırganın kendisine saldırdıktan sonra darp edildiği iddia edilen A.U., durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince ifadesi alınan A.U., para dolu çantasıyla yürürken yanına motosikletle yaklaşan iki kişinin saldırısına uğradığını söyledi. A.U., saldırganların yüzüne biber gazı sıktıktan sonra kendisini darp ederek elindeki para dolu çantayı alıp kaçtıklarını iddia etti. Polis ekipleri, A.U.'nun aracında inceleme yaptıktan sonra konuyla ilgili inceleme başlattı.
(GY-Y)

12.01.2017 20:12:25 TSI
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