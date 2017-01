YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Soylu'dan seraları çöken vatandaşlara ziyaret

Başkan Soylu'dan seraları çöken vatandaşlara ziyaret



İZMİR (İHA) - Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, aşırı kar yağışı nedeniyle zarar gören seralarda incelemede bulundu, üreticilerle bir araya geldi.

Menderes ilçesinde, aşırı kar yağışı nedeniyle seraların zarar görmesi sonucu Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, üreticiler ve çiftçilerle ziyaret etti. Zarar gören seraları da inceleyen Başkan Soylu, her türlü desteğin yapılacağını ifade etti. Her gittiği mahallede vatandaşlarla sohbet eden Bülent Soylu, "Üreticilerimize, çiftçilerimize büyük geçmiş olsun; ancak kimse endişelenmesi devletimiz sizin yanınızda. Biz sorunları görüp gereken notlarımızı alıyoruz, sizlerin sıkıntılarını, sorunlarını gerekli yerlere aktaracağız" dedi.



"Cam seracılığına geçmemiz gerekiyor"

Yeni sera sistemine geçilmesi gerektiğini de belirten Başkan Soylu, şöyle devam etti:

"Her sene kötü hava koşullarından yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için sera sistemini değiştirmemiz gerekiyor. Seralarımızı daha teknik, daha dayanıklı seralara dönüştürmemiz gerekiyor. Cam seracılığına geçmemiz gerekiyor, bu yönde bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu çalışmayla ilgili devletten bu anlamda nasıl teşvik alırız, nasıl destek alabiliriz bununla ilgili çalışma yapıp Başbakanımıza götürüp sunacağız."

