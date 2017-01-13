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Umre yolcuları dualarla uğurlandı

13 Ocak 2017 Cuma, 09:57
Umre yolcuları dualarla uğurlandı
Umre yolcuları dualarla uğurlandı

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, 46 kişilik kafile dualarla Umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı.
Kula'da, Umre ziyareti yapacak 46 kişilik kafile için Kurşunlu Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla Umre ziyareti yapacak 46 kişilik kafile yolcu edildi. Uğurlama töreni sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Okunan duanın ardından Kula İlçe Vaizi Abdullah Eroğlu, umre yolcularına seslenerek, "Umreye gidenler geride bıraktıklarını da temsil ederler. Sizler Kur'an'ın indiği Efendimizin doğduğu yerlere gideceksiniz tavaf yapacaksınız say yapacaksınız bunların hep birer anlamı var. Onun için orada zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin. Manevi hayatınıza milat olsun umre. Orada zemzemden içeceksiniz inşallah cennet içeceklerinden içmekte nasip olsun. Allah sizleri muvaffak etsin yolculuğunuz hayırlara vesile olsun umreniz mebrur olsun" dedi.
(HY-AY-Y)

13.01.2017 10:01:55 TSI
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