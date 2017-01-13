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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'de elektrik kesintisi

13 Ocak 2017 Cuma, 10:03
Mersin'de elektrik kesintisi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Ocak Pazar günü, Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Necip Fazıl Caddesi, Şehit Yüksel Ulak Caddesi, Menekşe Caddesi, Mevlana Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi ile Kardelen Sokağa 09:00-13:00 saatleri arasında, Limonlu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Türbe Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

13.01.2017 10:07:56 TSI
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