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Gazipaşa Hacımusa Çayı'nın ıslah çalışmaları tamamlandı

13 Ocak 2017 Cuma, 10:12
Gazipaşa Hacımusa Çayı'nın ıslah çalışmaları tamamlandı
Gazipaşa Hacımusa Çayı'nın ıslah çalışmaları tamamlandı
- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu:
- "Yöre halkını ve topraklarımızı taşkın zararlarından koruyoruz"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde yer alan Hacımusa Çayı'nın ıslah çalışmaları tamamlandı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gazipaşa Belediyesi'nin Hacımusa Çayı'nın ıslah edilmesi hususunda ki talebi üzerine söz konusu çayın DSİ tarafından ıslah edileceği müjdesini vermişti. Bakan Eroğlu'nun talimatı üzerine DSİ tarafından yapılan değerlendirme ve etüt çalışmaları neticesinde Hacımusa Çayı'nın ıslah çalışmalarına hemen başlandı.
Gazipaşa Hacımusa Çayı Islahı kapsamında D-400 Gazipaşa-Anamur Karayolundaki Gazipaşa köprüsü mansabından denize doğru 2 bin 600 metre güneydeki Sarısu köprüsüne kadar olan güzergâhta sağ ve sol sahil seddeleri oluşturuldu. Islah ve taş tahkimatı çalışmaları 6 Mayıs 2015 tarihinde tamamlanan proje sayesinde Gazipaşa ilçe merkezinin denize doğru olan güney kısımları taşkın zararlarından korunarak, görsel olarak da güzel bir görünüme kavuştu. Projenin tamamlanmasıyla 15 bin kişilik nüfus ve 900 dekar zirai alan taşkın zararlarından korunmuş oldu.
Ayrıca tamamlanan Gazipaşa Hacımusa Çayı'nın denizden itibaren çift taraflı kısmı ise 2016 yılsonunda tamamlanarak, geçici kabul aşamasına getirildi. Hacımusa Çayı'nın etrafında belediye tarafından yapılacak olan park ve rekreasyon tesisleri ile de söz konusu alan Gazipaşa halkının güzel vakit geçireceği estetik bir görünüme kavuşacak.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da "Yöre halkını ve topraklarımızı taşkın zararlarından koruyacak Hacımusa Çayı'nın ıslah çalışmalarını tamamladık" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

13.01.2017 10:17:04 TSI
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