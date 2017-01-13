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Yarışmada kazandığı para ödülünü şehit ailesine bağışladı



(Fotoğraflı)



Celal Dilsiz

ERZURUM (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca düzenlenen Proje yarışmasına Erzurum adına giren veteriner hekim Pelin Ayça Demir, kazandığı para ödülünü İzmir Adliyesi önünde şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in ailesine bağışladı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığınca 81 il genelinde düzenlenen modern hayvancılık ve girişimcilikte kadın Çiftçi eğitimi projesi yarışmasında para ödülü kazanan veteriner hekim Pelin Ayça Demir'i makamında kabul etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar ve Palandöken İlçe Müdürü Metin Yiğit'in hazır bulunduğu ziyarette konuşan veteriner hekim Demir, KUDAKA tarafından desteklenen proje ile köylerdeki kadın Çiftçilere yönelik sekiz ay süren teorik ve pratik eğitim verdiklerini belirtti.

Yarışmada para ödülünü kazandığını ifade eden veteriner hekim Demir, kazandığı para ödülünü İzmir Adliyesi önünde yaşanan hain terör saldırısında şehit düşen Fethi Seki'nin ailesine bağışlayacağını açıkladı.

Vali Azizoğlu ise ülkedeki terör eylemleri bitene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Biz bir ve beraber oldukça hiçbir güç ve hiçbir terör örgütü bize zarar veremez sizleri de Kahraman şehidimizin bizlere bıraktığı emaneti olarak ailesini unutmayacak unutmayarak yapmış olduğunuz bu anlamda bağışların dolayı kutluyorum" dedi.

Vali Seyfettin Azizoğlu Erzurum da bu proje ile kadın Çiftçilere modern çiftçilik hayvancılık ve pazarlama yöntemleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildiğine dikkat çekerek, "Çağdaş toplumlarda kadınlar ülkenin sosyal ekonomik alanda kalkınmasına ciddi manada katkı veriyor biz de kadınlarımızın her alanda eğitimine önem veriyoruz çünkü biliyoruz ki kadının eğitimsiz olduğu ülke kalkınamaz" diye konuştu.

(CD-AT-Y)



13.01.2017 10:20:34 TSI

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