Tümamiral Prof.Dr. Hayati Bilgiç, Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasını ziyaret etti
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Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Komutanı Tümamiral Prof.Dr. Hayati Bilgiç ve beraberindeki heyet Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhı Tahliye noktasını ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
TSK Sağlık Komutanı Tümamiral Prof.Dr. Hayati Bilgiç, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani ve beraberindeki heyet ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatında yaralanan Türk askerleri ile Özgür Suriye Ordusu askerleri ve yaralı vatandaşlara ilk müdahale noktası olan Çobanbey Sıhhı Tahliye noktasını ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Tümamiral Prof.Dr. Hayati Bilgiç, sağlık çalışanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
(MAD-SD-Y)
13.01.2017 10:30:53 TSI
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