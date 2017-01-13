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Malazgirt'te sokak köpekleri kısırlaştırılıyor



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan başıboş köpekleri kısırlaştırmak için çalışma başlattı.

Malazgirt Belediyesi, insan sağlığına gelebilecek her türlü tehdidi önlemek için köpeklere gerekli aşı ve tedaviyi yaptırıyor. Denge Veterinerlik adlı özel bir firmayla yapılan anlaşma kapsamında yürütülen çalışmalarda, sokaklarda bulunan başıboş köpekler kısırlaştırılarak gerekli aşı ve tedavileri yapılıyor. İlçe genelinde ekipler tarafından yakalanarak toplanan sokak köpekleri, Malazgirt Otogarı yanında park halinde bekletilen mobil ameliyathanede uzman veterinerler tarafından kısırlaştırılıyor. Sokak hayvanlarına yönelik yapılan kısırlaştırma operasyonu ile birlikte bulaşıcı hastalıkları önlemek için kuduz aşısı ve iç parazit uygulaması da yapılıyor. Tedavisi gerçekleştirilen köpeklerin kulağına küpe takıldıktan sonra veteriner kontrolünde bakım bölümüne alınarak iyileşmesi bekleniyor.

Malazgirt Belediyesi Veteriner Müdürlüğü kontrolünde çalışmaların eksiksiz yapılaması talimatını veren Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, sokaklarda bulunan başıboş ve sahipsiz hayvanlarla ilgili yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için böyle bir çalışma yapma gereği duyduklarını söyledi. Köpeklere 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği gereği işlem yapıldığını ifade eden Kırlı, "Özellikle köpeklerden insanlara kuduz başta olmak üzere bulaşan hastalıklar var. Bu hastalıklardan korunmak için bu çalışmayı planladık. Bunun yanı sıra çocukların da sıkça muhatap oldukları bu köpeklerin aşılanması, sağlık açısında oldukça önemlidir. Bizler insanlarımızı olduğu kadar hayvanlarımızı da seviyoruz. Bu gibi çalışmalarımız her zaman olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için özel bir şirketle yapmış olduğumuz anlaşma doğrultusunda sokak hayvanlarına veteriner hekimler tarafından sağlık taraması yapılıyor. Bununla birlikte kısırlaştırılıp, kuduz aşısı ve gerekli bakımı yapıldıktan sonra kulaklarına küpe takılan hayvanlar, iki günlük müşahede sürecinin ardından doğal ortama tekrar bırakılıyor" diye konuştu.

(VE-MSA-Y)



13.01.2017 10:35:32 TSI

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