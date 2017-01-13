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Toprak evin damı buzla kaplandı

13 Ocak 2017 Cuma, 10:34
Toprak evin damı buzla kaplandı
Toprak evin damı buzla kaplandı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de dondurucu soğuklar nedeniyle bazı toprak evlerin damlarında oluşan buz kütleleri, baltaların yardımıyla kırılarak temizleniyor.
Hakkari'de eksi 8 dereceyi bulun dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Zap Suyu'nun, şelalelerin, dere yatakları ve birçok mahallede içme suyu şebekesinin donduğu kentte, vatandaşlar soğuklarla mücadele ediyor. Medrese Mahallesi'nde bir vatandaşa ait toprak evin damının bir bölümü buzla kaplandı. Evin damında aşağı doğru sarkan 3 metre uzunluğundaki buz kütlesi ise, ev sahibi tarafından balta yardımı ile kırıldı.
Toprak evinin buz kütlelerine daha fazla dayanamayacağını düşünerek balta yardımı ile kırdığını belirten Sezgin Aksu isimli vatandaş, ilk defa böyle soğuklarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Dondurucu soğuklar nedeniyle birçok evin içme suyu şebekesinin de donduğunu belirten Aksu, soğuklarla mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.
(FT-MSA-Y)

13.01.2017 10:38:12 TSI
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