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Hisarcık'ta öğretmenlerin içinde bulunduğu 4 araç yolda mahsur kaldı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 4 otomobille okula giderken kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan 11 öğretmen, köylülerin yardımıyla okullarına ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Emet ve Hisarcık ilçeleri ile Dere Köyünden Karbasan İlk- Ortaokuluna gitmek için sabah erken saatlerde 4 araçla hareket eden Okul Müdürü İsmail Tuncay ve 10 öğretmen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Karbasan köy girişinde yolda mahsur kaldı.

Köy muhtarlığına ait traktör ile yolun açılmasının ardından öğretmenler 600 metre uzaklıktaki okullarına gecikmeli de olsa ulaşabildiler.(MA-EFE)



13.01.2017 10:40:47 TSI

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