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Erciş Belediyesi'nden işletmelere yönelik denetim

13 Ocak 2017 Cuma, 10:50
Erciş Belediyesi'nden işletmelere yönelik denetim
Erciş Belediyesi'nden işletmelere yönelik denetim

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA) - Van'ın Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
İlçe merkezindeki market ve diğer toplu satışların yoğunlukta olduğu mekanların hijyenik durumlarını inceleyen zabıta ekipleri, işletmelerde beyaz ve kırmızı et reyonları ve soğuk hava deposu gibi alanların denetiminin yanı sıra, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ve çalışanların çalışabilirlik durumları ile işletmelerin ruhsatlarını inceledi. Denetimleri sırasında eksikleri olan işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığı için tehlike oluşturabilecek ürünleri de toplayarak imha etti.
(NÇ-MSA-Y)

13.01.2017 10:55:09 TSI
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DÜZELTME &quot;Van Gölü'nde batık gemi bulundu&quot; başlıklı haberimizin 2. paragrafında yer alan &quot;Tektonik bir göl olan Van Gölü'nün 800 yıllık tarihi bulunduğu&quot; ifadesi, &quot;Tektonik bir göl olan Van Gölü'nün 800 bin yıllık tarihi bulunduğu&quot; olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayınlıyoruz. Saygılarımızla AA Van Gölü'nde batık gemi bulundu
YEREL

DÜZELTME "VAN GÖLÜ'NDE BATIK GEMİ BULUNDU" BAŞLIKLI HABERİMİZİN 2. PARAGRAFINDA YER ALAN "TEKTONİK BİR GÖL OLAN VAN GÖLÜ'NÜN 800 YILLIK TARİHİ BULUNDUĞU" İFADESİ, "TEKTONİK BİR GÖL OLAN VAN GÖLÜ'NÜN 800 BİN YILLIK TARİHİ BULUNDUĞU" OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYINLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA AA VAN GÖLÜ'NDE BATIK GEMİ BULUNDU

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