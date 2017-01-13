Erciş Belediyesi'nden işletmelere yönelik denetim
(Fotoğraflı)
Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA) - Van'ın Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
İlçe merkezindeki market ve diğer toplu satışların yoğunlukta olduğu mekanların hijyenik durumlarını inceleyen zabıta ekipleri, işletmelerde beyaz ve kırmızı et reyonları ve soğuk hava deposu gibi alanların denetiminin yanı sıra, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ve çalışanların çalışabilirlik durumları ile işletmelerin ruhsatlarını inceledi. Denetimleri sırasında eksikleri olan işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığı için tehlike oluşturabilecek ürünleri de toplayarak imha etti.
(NÇ-MSA-Y)
13.01.2017 10:55:09 TSI
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