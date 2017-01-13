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Başkan Çetin'den öğrencilere kar sürprizi

13 Ocak 2017 Cuma, 11:03
Başkan Çetin'den öğrencilere kar sürprizi
Başkan Çetin'den öğrencilere kar sürprizi
- Öğrenciler, okul bahçesindeki kar yığınlarını görünce, büyük sevinç yaşadı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova ilçesinde bulunan Sabancı İlköğretim Okulu öğrencilerini karla buluşturdu. Öğrenciler ders arasına çıktıklarında, okullarının bahçesindeki kar yığınlarını görünce, büyük sevinç yaşadı.
Pozantı ilçesi ve yaylalarda kardan mahsur kalan vatandaşların talebi üzerine, yol açma ekiplerini bölgeye gönderen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yollardan kaldırılan karların bir bölümünü kendi ilçesindeki Sabancı İlköğretim Okulu'na getirtti.
Şehir merkezinde kartopu hayali kuran öğrenciler, ders arasında okul bahçesine çıktıklarında, bu sürprizle büyük sevinç yaşadı. Öğrencilerin kardan adam yapma ve kartopu oyunlarına bazı öğretmen ve veliler de eşlik etti. Çocuklar, zaman zaman kar kütlesinin üzerine çıkarak, fotoğraf çektirdi. Bazı çocuklar, hayatlarında ilk kez kar görmenin heyecanıyla doyasıya eğlendiler.

Sosyal medyadan kar istediler
Hayatlarında ilk kez kar gördüğünü söyleyen çocuklar "Tenefüse çıktığımızda her yer bembeyazdı. Televizyonlarda ve derslerde görüyorduk ama ilk kez canlı şekilde kar gördüm. Karda oyun oynamak da, gezip dolaşmak da çok güzelmiş" diye konuştu.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in paylaşımlarını sosyal medyadan öğrenen birçok öğrenci ve veli de kendi okullarına ve mahallelerine kar istedi.

16 yıllık kar özlemi sona erdi
Adana'ya 16 yıldır kar yağmadığını, geçen yıl 2 dakika yağmurla kar yağışının bile Adanalıları mutlu ettiğini belirten Başkan Soner Çetin, "Türkiye'nin dört bir yanı kar altındayken, Adana'da yaşayan çocuklarımız, kartopu ve kardan adam yapma oyunlarından uzak bir hayat sürüyor. Pozantı'daki yoğun kar yağışı sonrasında kapanan yolların açılması için ekiplerimizi bölgeye sevk ettik ve yol açma çalışmalarına katıldık. Kar küreme çalışmalarımız devam ederken, çocuklarımızın karla tanışmaları için iki kamyon kar getirterek, çocuklarımızın okuluna gönderdik. Çocuklarımızın, kartopu oynarken ki mutluluğu ve hayatlarında ilk kez kardan adam yapıyor olmanın heyecanını görmek, izleri de çok sevindirdi" diye konuştu.
(ELF-Y)

13.01.2017 11:05:24 TSI
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