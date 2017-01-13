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Yağmur ve kar barajlara yaradı



(Fotoğraflı)



İsa Atagöz

İZMİR (İHA) - İzmir'de etkili olan kar ve sağanak yağmur, kentteki barajların su seviyelerini artırdı.

Sonbaharın yağışsız geçmesi nedeniyle Kutlu Aktaş Barajındaki su seviyesi, yüzde 14'lere kadar düşmüştü. Yılbaşı sonrası yağan kar ve yağmurlar ise barajdaki su seviyesini yükseltti. Son yağışlarla birlikte, Çeşme'deki Kutlu Aktaş Barajında su seviyesi yüzde 31,41'e yükseldi. 16 milyon 500 bin metreküp su hacmi olan barajdaki su miktarı 5 milyon 523 bin metreküp oldu. Barajdaki su yüksekliği de 14,85 metreye çıktı. Alınan bilgiye göre, Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar ve Gördes barajlarında da son yağışlarla birlikte su seviyelerinin artış gösterdiği bildirildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)'nden alınan verilere göre; Tahtalı'da kullanabilir toplam su hacmi 145 milyon 478 bin, Balçova'da 1 milyon 804 bin, Ürkmez'de 4 milyon 151 bin, Güzelhisar'da 111 milyon 953 bin olarak gerçekleşti Barajların aktif dolulukları ise, Tahtalı'da yüzde 50.68, Balçova'da yüzde 23,67, Ürkmez yüzde 50,32, Güzelhisar'da da yüzde 78,08 oldu.

(İA-HG-Y)



13.01.2017 11:11:18 TSI

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