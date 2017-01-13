YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AAT'lerin ek maliyet talebine meclisten onay

AAT'lerin ek maliyet talebine meclisten onay



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, 2017 yılı Birinci Olağanüstü Genel Kurulu Lale Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, Manisa Merkez, Turgutlu ve Gördes'te daha temiz bir Manisa için inşa ettiği atıksu arıtma tesisleri ile ilgili maddeler 2017 yılı Birinci Olağanüstü Genel Kurulu'nda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün'ün Başkanlığı'nda görüşüldü. Atıksu arıtma tesisleri ile ilgili daha önce alınan ana kredi üzerine yapılan ek kredi talebi doğrultusunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda oylanan maddelere Büyükşehir Belediye Meclisi'nden onay geldi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, İller Bankası'nca Manisa Merkez, Turgutlu ve Gördes Atıksu Arıtma Tesisleri'nin ihalelerinin yapılmasından sonra tesislerin tamamlanması için gerekli olan ilave kredi taleplerinin bu aşamada yapılması gerektiği, dolayısıyla tesislerin maliyetinin, olası keşif artışları ve fiyat farkları ile birlikte değerlendirilerek belirlenen ilave kredilerin talep edildiği konusunda bilgilendirme yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın geleceği için yapılan yatırımların ek maliyetleri için gerçekleştirilen genel kurulda yer alan maddelerin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından genel kurulu noktalarken, yapılan çalışmaların Manisalılara hayırlı olması temennisinde bulundu.

(AY-Y)



13.01.2017 11:14:00 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER