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Bilecik'te yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı



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Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - 2017 yılının ilk Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi Meclis salonundaki toplantıya, ilçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İlk koordinasyon toplantısında açılış konuşması yapan Bilecik Valisi Süleyman Elban, gerçekleştirilen projeler hakkında genel bir bilgi verdi. Elban, "2017 yılı ilk kordinasyon toplantısı ancak gündem gereği 2016 yılında yapılan yatırımlar genel ödenekler ve gerçekleşme durumu konusunu, bu yıla ilişkin koordinasyona gerekli konuları görüşeceğiz. Yaklaşık 1.2 milyar liralık ödeneğimiz vardı. Ödeneklik bir yatırımımız vardı 2016 yılında. 408 adet projemiz var idi bitirilen. Bu ödeneklerle birlikte yaklaşık 400 küsür milyon liralık bir ödenek gelmiş ve 288 milyon liralık bir ödenek harcanarak yüzde 68 gerçekleşme sağlanmış. Dolayısıyla bugün ise önümüzdeki yıla göre bir değerlendirme yapacağız. İnşallah 2017 yılı hem ülkemiz için hem de kurumlarımızın yatırımları ve faaliyetleri açısından verimli ve iyi bir yıl olur dileğiyle" dedi.

"Yenişehir- Bilecik yolunda Bilecik'te bulunan köprü kavşağının 1 aylık çalışması kaldı"

İlk olarak söz alan Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu, "Bilecik ilinde toplam 457 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. 11 adet projede çalışmalarımız devam etmekte. Projelerimiz bedelleri 203 milyon olup bugüne kadar 101 milyonu gerçekleşme sağlandı. Yenişehir- Bilecik yolunda Bilecik'te bulunan köprü kavşağının 1 aylık çalışması kaldı. Şubat ayında tamamen bitecek. Köprü kavşağının üstünden geçiş hava şartları güzel olursa Şubat sonu verilecek. Pazaryeri Ahıdağı geçişinde 2017 yılında 2.5, 3 kilometrelik bir kısmı tamamlanacak. Yüksek Hızlı Tren Bilecik bağlantı yolunda 1,1 kilometrelik çalışma tamamlandı. Heyelan olayları tamamen ortadan kaldırıldı. Bozüyük-Eskişehir yolunda 4 adet köprülü kavşak yapılacak. Osmaneli Şehir Geçişinin ihalesi tamamlandı. Baharda başlanacak çalışmalara. Vezirhan-Gölpazarı 4 kilometrelik ilavesi yapıldı. Bu projelerimiz havalar başlayınca ilk başlayacağımız projeler olacak"dedi.

"16 gölet projemiz var"

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Hayrettin Baysal ise, barajların doluluk oranlarından bahsetti. Baysal, "56 adet projenin 259 milyon ihale bedeli 42 milyon su depolaması var. 16 gölet projemiz var. Bunlardan Gölpazarı Akçay göleti tamamlandı. 10 tanesi inşaat aşamasında, 1 tanesi proje yapım aşamasındayken 4 tanesi planlama aşamasında" ifadelerini kullandı.

"Bilecik'te 1 üst yapı, 5 alt yapı, 2 adet projemiz bulunmakta"

İller Bankası Bölge Müdürü Levent Yanar da, "Bilecik'te 1 üst yapı, 5 alt yapı, 2 adet projemiz bulunmakta. 25 milyon bütçesi varken, gerçekleşme oranı yüzde 90" dedi. Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, "Şeyh Edebali Türbesi'ndeki asansör projemiz 2017 yatırım programımıza alındı. Hem asansör hem çevre düzenlemesi gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Orman Bölge Müdürü Arif Can, Bilecik'te toplam 6 projenin var olduğunu ve yüzde 82 fiziki gerçekleşme bulunduğunu belirtirken, 2016 yılında 10 yangın ile 40.9 hektar alanın yandığını belirtti.

Son olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, "332 projemizden 256'sı tamamlandı. 43 milyon harcamamız oldu" dedi.

(CKT-CY-Y)



13.01.2017 11:13:19 TSI

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