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Denizli İŞKUR ''Evsiz vatandaşlar'' ile buluştu



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DENİZLİ (İHA)- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Denizli il Müdürlüğü danışmanları "Evsiz İşsiz Olmasın Projesi" kapsamında evsiz vatandaşlarla buluştu.

Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR tarafından başlatılan "Evsiz İşsiz Olmasın Projesi" kapsamında evsiz vatandaşlara danışmanlık, iş arama ve iş bulma konularında bilgiler verildi. İŞKUR Şube Müdürü Atilla Çakır ve İş ve Meslek Danışmanı Halil Özel ile Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi'nin evsiz vatandaşlar için tahsis ettiği pansiyonda evsiz vatandaşlara danışmanlık, iş arama ve iş bulma konularında bilgiler verdi. İŞKUR'un faaliyetleri hakkında bilgi verilerek, evsiz vatandaşlarımızın soruları cevaplandırıldı.

Buluşmaların yıl boyunca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilmesi planlanmakta.

(SÇ-SÇ-Y)



13.01.2017 11:18:01 TSI

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